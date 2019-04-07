Сергей Семак: "Ничьей недовольны"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итоги матча с "Локомотивом" (1:1) в рамках 22-го тура чемпионата России.

– Достаточно напряженная игра, была нервозность. Жаль, что пропустили мяч после нелепого рикошета. Это футбол. Обе команды сегодня старались выиграть, в концовке у нас были моменты острые, и мы могли их реализовать. Ничьей конечно недовольны. Но это футбол, будем двигаться вперед.

– Насколько ожидания чемпионства давят на вас?

– Любой команде достаточно сложно лидировать с первого тура. Есть определенный груз ответственности. Но мы должны делать свое дело. Мы пытаемся взять то, что нам нужно из того, что говорят. А говорят много. (Александр Рогулев)

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