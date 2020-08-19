Сергей Семак: «Не знаю, зачем говорят об отсутствии конкурентов у «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 3-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА (2:1).

— «Зенит» — снова единоличный лидер. Свидетельствует ли это о не очень высоком уровне РПЛ?

— Я этого не понимаю. Мы готовимся к каждому отдельному матчу и не следим ни за какими сериями. Нам нелегко. Конкуренция большая. Нам не было легко ни в Волгограде, ни в Ростове, ни в этом матче. Это говорит о том, что мы сильны на сегодня. Но говорить об отсутствии конкурентов... Это какое-то накручивание ситуации, для чего — не знаю. У всех есть сложности. Наше дело работать, а ваше — вещать о том, что вы считаете нужным. (Гоша Чернов)