Сергей Семак: "Набиуллин? Я верю в каждого"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 21-го тура премьер-лиги с "Оренбургом" отметил, что ему нравится игра полузащитника "Оренбурга" Алексея Сутормина.

– "Зенит" интересовался футболистом "Оренбурга" Суторминым?

– Это лидер команды, мне импонирует его игра. Все вопросы трансферной политики мы будем обсуждать ближе к концу сезона.

– Набиуллин с "Аустрией" сыграл, но в двух предыдущих матчах даже в заявку не попал. Вы еще верите, что его прорвет, или ему лучше искать новый клуб?

– Я верю в каждого. Каждый из игроков может помочь на том или ином этапе. Кто-то играет больше, кто-то меньше. Сейчас Жирков выглядит лучше, на мой взгляд. (Гоша Чернов)

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