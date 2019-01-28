Сергей Семак: "Мусаев сегодня сыграл очень хорошо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над "Ростовом"​ (5:0) в матче 3-го тура турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер"​ в эфире телеканала "Матч ТВ".

– Я говорил перед игрой, выигрывать всегда приятно, уверенно выигрывать приятно вдвойне. Хорошая возможность почувствовать игровой ритм в преддверии официальных матчей. Терентьев более агрессивный, чем Анюков, поэтому выпустили его ближе к атаке. Смотрим разные позиции для Маркизио на поле. С кем ему удобно играть и взаимодействовать. Мусаев смотрелся хорошо. Дали ему больше времени проявить себя. Следим за игроками второй команды "Зенита" и молодежки. Часто приглашаем спортсменов, которые хорошо себя проявили. Ему предоставился шанс. Он сыграл очень хорошо, – сказал Семак в эфире телеканала "Матч ТВ".

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