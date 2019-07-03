Сергей Семак: "Мне был интересен Сутормин. Он выбрал "Рубин"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что нападающий Лука Джорджевич останется в команде.
– В прошлом сезоне вы выделяли Сутормина. Что произошло этим летом?
– Выделяю игроков по игре, мне как тренеру Сутормин был интересен. Что произошло? Он выбрал "Рубин" для продолжения своей карьеры, насколько я понимаю. Это его выбор.
– Как проявила себя молодежь, какие шансы у Джорджевича?
– Перспективы у Луки неплохие, надеюсь, он останется. На сегодняшний день он – член команды, будет готовиться к матчу за Суперкубок и другим играм.
Мусаев, Прохин и Мостовой оставили приятное впечатление – когда сформируем заявку на сезон, будем думать, что лучше для ребят в качестве прогресса. (Егор Бычков)
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