Сергей Семак: "Мне был интересен Сутормин. Он выбрал "Рубин"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил надежду, что нападающий Лука Джорджевич останется в команде.

– В прошлом сезоне вы выделяли Сутормина. Что произошло этим летом?

– Выделяю игроков по игре, мне как тренеру Сутормин был интересен. Что произошло? Он выбрал "Рубин" для продолжения своей карьеры, насколько я понимаю. Это его выбор.

– Как проявила себя молодежь, какие шансы у Джорджевича?

– Перспективы у Луки неплохие, надеюсь, он останется. На сегодняшний день он – член команды, будет готовиться к матчу за Суперкубок и другим играм.

Мусаев, Прохин и Мостовой оставили приятное впечатление – когда сформируем заявку на сезон, будем думать, что лучше для ребят в качестве прогресса. (Егор Бычков)

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