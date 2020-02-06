Сергей Семак: «Малком с каждым матчем будет выглядеть сильнее»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог товарищеского матча с грузинским клубом «Сабуртало» (4:0). Он рассказал о состоянии бразильского нападающего Малкома, который восстановился после травмы.

— Как оцените состояние Малкома?

— Он тренируется в общей группе. Вышел на 30 минут. У нас по плану было, чтобы Малком получил 20-30 минут, так что это запланированная замена. Малкому обязательно нужна игровая практика, ведь он полгода не играл. Естественно, ему нужно было почувствовать ритм. А игра достаточно непростая — и по интенсивности, и по агрессивности. Самое важное, что он здоров. Думаю, с каждым матчем он будет выглядеть сильнее, будет набирать форму.

— Когда Малком сможет сыграть 90 минут?

— Посмотрим. В следующем матче сыграет 45 минут. Надеюсь, в Турции на сбор проведет полноценные 1-2 игры. Надеемся на это. (Гоша Чернов)