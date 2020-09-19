Сергей Семак: «Главного тренера интересуют не серии, мы выходим за победой в каждом матче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (1:1).

— Тяжелая получилась игра, к сожалению. Не смогли сегодня победить. Не так ярко играли в атаке и допускали ошибке в обороне, одна из которых привела к пропущенному мячу. Сегодня мы не сделали достаточно для того, чтобы победить и увезти отсюда три очка, — приводит слова Семака сайт «Зенита».

— За всю новейшую историю футбола «Зенит» всего дважды играл вничью с «Уралом» — это было в 1992-м и в 2017-м. Можно ли говорить что для вас это равносильно поражению?

— Абсолютно нет, это ничья. Что касается всех серий, то это вопрос к футбольным болельщикам, но никак не к главному тренеру. Главного тренера интересуют не серии, мы выходим за победой в каждом матче. Сегодня так сложилось, что сыграли вничью. Расстроены, поскольку для нас это потеря очков, но будем готовиться к следующему матчу.

— Круговой напрямую поучаствовал в трех мячах из четырех. Можно ли сказать, что он воспользовался шансом попасть в основу?

— У всех игроков, что у нас есть, есть шансы. Все игроки нам нужны, и в определенный момент у всех будут возможности проявить себя. Он молодец, играет хорошо.

— Какова ситуация с Ракицким? После игры с «Арсеналом» вы сказали, что когда команда ведет со счетом 2:0, то это играет злую шутку. Не повторилась ли история сегодня?

— Вопрос из категории «если бы да кабы». Мы должны всегда показывать уровень игры, на который способны. Стараться выжимать максимум. Сегодня этого не произошло ни в начале, ни в конце. Старались, но недостаточно сделали усилий, чтобы победить.

Что касается Ракицкого, то надеялись, что он сможет сыграть. Его повреждение несерьезное, но посоветовались с врачами и решили, что со следующей неделе он будет заниматься в общей группе.