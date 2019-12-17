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Сергей Прядкин: «Число матчей в РПЛ точно будет увеличено»

17:28

Клубы РПЛ выступают за увеличение числа матчей, есть несколько вариантов, как это сделать. Об этом на пресс-конференции сообщил глава лиги Сергей Прядкин.

— 30 туров — маловато, это общее мнение, — сказал Прядкин. — Сейчас глобальное потепление. Но будем говорить с руководителями регионов о крышах над стадионами. Есть несколько вариантов: расширение лиги до 18 команд или оставить 16 команд и ввести плей-офф. Реформу рассматриваем так, чтобы она прошла после чемпионата мира в Катаре. Из-за ЧМ-2022 мы потеряем 4-5 выходных осенью-зимой, из-за этого будут сложности. Так что до Катара увеличить число матчей невозможно. Но реформа точно будет — мы увеличим количество матчей. (Константин Алексеев)

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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