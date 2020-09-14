Сергей Подпалый: «Пропустили спорный третий гол»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый на пресс-конференции прокомментировал поражение от «Зенита» (1:3) в матче 7-го тура Тинькофф российской премьер-лиги.

— К сожалению, проиграли. У нас первый тайм не получился, особенно отрезок, когда пропустили. Во втором тайме игра поменялась, начали спокойнее играть. Предложили успокоиться, а то в первом тайме волновались. Второй тайм получился, были хорошие моменты, могли забить при счете 2:1, но подвела реализация. Пропустили спорный третий гол. Проиграли 1:3, к сожалению.

— Почему вы назвали третий гол спорным?

— Если ВАР проверяет, значит были сомнения, значит гол спорный. Похоже было, но засчитали и засчитали. Не стоит возвращаться к этому. (Гоша Чернов)