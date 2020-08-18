Сергей Подпалый: «Понимали: поездка в Краснодар будет непростой»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый после поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 3 тура премьер-лиги заявил, что ожидал тяжелой игры против «быков», передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Тем не менее, он остался доволен игрой своей команды.

— Я считаю, матч был неплохим, мы хорошо играли, но, к сожалению, допустили две ошибки, за которые нас наказали, — отметил Подпалый. — Во втором голе потерли мяч в центре поля, вроде наш мяч был, и это мы должны были развивать атаку. А в первом пропущенном мяче тоже ошибка — один футболист перестроился неправильно и гол. Игра есть, но забить не можем. Пока не получается.

— Чего не хватило, чтобы отыграться?

— Забить.

— Как оцените первые три тура?

— В принципе в первых двух турах, которые провели дома, потеряли очки по сути только во второй игре. Если с «Ахматом» более-менее на встречных курсах играли, то с «Уфой» проиграли. Понимали, что поездка в Краснодар будет непростой, настраивались. Планы на «Динамо»? Ничего особо менять не будем. Хотя есть моменты, которые надо исправить.