Сергей Подпалый: «Думаю, у «Арсенала» еще появятся новички»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый поделился впечатлениями от матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Ахмата» (0:0).

— Я в принципе доволен игрой. По зернышку будем собирать. Не все удалось, иначе бы выиграли, — сказал Подпалый в эфире «Матч премьер». — Где-то в концовке не хватило. Команда отдавалась, старались, играли, ни к кому претензий нет.

Ребята, которые вышли, не выпали, все старались, никаких вопросов не было.

Есть позиции, которые еще надо усилить. Думаю, у нас еще появятся новички.