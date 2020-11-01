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Сергей Первушин: «То, что сделал Тетрашвили, — из рук вон. К нему есть большие претензии»

21:40
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал два удаления в команде в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:2).

— Это недисциплинированное поведение. То, что сделал Тетрашвили, даже сложно комментировать, это — из рук вон. К нему есть большие претензии. По Килину — две желтые карточки, там были игровые эпизоды, к нему претензий меньше.

Онугха очень уверенно подошел к точке и первый пенальти реализовал. Не было смысла его менять, он был готов ко второму пенальти. Но, к сожалению, хорошо сыграл вратарь.

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