Сергей Паршивлюк: "Сегодня игра была цельная, мы понимали, что права на ошибку нет"

Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк после победы над "Уралом" в матче 3-го тура чемпионата России (2:0) порадовался тому, что его команде удалось не пропустить.

– Первая победа "Динамо" на новом стадионе. Почему раньше не получалось?

– Не знаю, что не получалось. Новые футболисты, новая команда, первые туры. Первый тайм у Туле тоже был хороший, а после перерыва что-то не получилось. Сегодня была цельная игра. Мы вышли и понимали, что у нас нет права на ошибку. Игра домашняя, при своих болельщиках. Нужно было реабилитироваться за неудачный матч с "Рубином". Нам это удалось, поэтому такой результат.

– Во втором тайме "Динамо" стало немного проваливаться. Что случилось?

– Наверное, это психология. Хотели сыграть на удержание счета, а "Урал" побежал вперед, поэтому мы чуть занервничали, стали давать неточные передачи. Главное, что сзади удержали ноль, это придаст уверенности перед следующим матчем. (Елена Григорьевская, Константин Колмаков)

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