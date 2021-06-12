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Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»

11:31
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Защитник Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

32-летний россиянин подписал новое соглашение до конца сезона-2021/22.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 он провел за бело-голубых 25 матчей, на его счету 2 результативных передачи.

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