Защитник Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

32-летний россиянин подписал новое соглашение до конца сезона-2021/22.

? Парш с нами!



Сергей подписал с «Динамо» новый контракт на один год ?#Паршивлюк #ДинамоМосква pic.twitter.com/zEaVwkmpJ1 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) June 12, 2021

Паршивлюк выступает за «Динамо» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 он провел за бело-голубых 25 матчей, на его счету 2 результативных передачи.