Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо»
11:31
Защитник Сергей Паршивлюк продлил контракт с «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
32-летний россиянин подписал новое соглашение до конца сезона-2021/22.
? Парш с нами!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) June 12, 2021
Сергей подписал с «Динамо» новый контракт на один год ?#Паршивлюк #ДинамоМосква pic.twitter.com/zEaVwkmpJ1
Паршивлюк выступает за «Динамо» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 он провел за бело-голубых 25 матчей, на его счету 2 результативных передачи.
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