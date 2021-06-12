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Паршивлюк прокомментировал продление контракта с «Динамо»

11:38
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал продление контракта с клубом.

«Никаких вариантов на стороне я не рассматривал. Как только «Динамо» предложило контракт, я сразу ответил согласием. Поэтому переговоры получились быстрыми. Мне все нравится в клубе, «Динамо» выбрало отличный вектор развития и ставит перед собой самые амбициозные цели. Чувствую себя здесь комфортно, и с клубом мы сразу пришли к общему знаменателю по всем вопросам. От предстоящего сезона жду, в первую очередь, улучшения наших результатов. Будем стараться, чтобы игра доставляла болельщикам настоящее удовольствие. Надеюсь, сможем выполнить все поставленные задачи», — приводит официальный сайт «Динамо» слова Паршивлюка.

Паршивлюк выступает за «Динамо» с лета 2019 года. В сезоне-2020/21 он провел за бело-голубых 25 матчей, на его счету 2 результативных передачи.

Сегодня, 12 июня «Динамо» объявило о продлении контракта с Паршивлюком до конца сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/sergei-parsivlyuk-ostayotsya-v-dinamo

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