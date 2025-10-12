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12 октября 2025, 16:30

Функционер Новиков: «Жерсон сильнее Вендела. Если он в порядке, то это машина!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Футбольный функционер Сергей Новиков в интервью объяснил, к чему полузащитник «Зенита» Жерсон оказался не готов в России.

— А сейчас у вас нет ощущения, что Жерсон жалеет о несостоявшемся переходе в «Аль-Наср»?

— Здесь российским клубам стоит еще много чему поучиться. Посмотрите: когда статусный игрок приезжает в Турцию, как его встречают, как обхаживают, какое внимание ему оказывают!

В Бразилии у Жерсона в его доме было все: мини-ресторан, тренажерный зал, площадка для детей и так далее. Он не мог выйти на улицу из-за бешеной популярности. А в Питере он сейчас понял, что особо никому не интересен. Перешел и перешел.

Сложный для него этап. Прежде всего в психологическом плане. На родине ты был очень популярным, суперзвездой, а в Питере о тебе никто и не вспоминает. Это и есть часть адаптации. Надеюсь, Жерсон, который выступал в Европе — в «Роме» и «Марселе», готов и к такому вызову. Посмотрим.

Что касается вашего вопроса, то, считаю, он не играет в первую очередь из-за своего физического состояния, повреждения.

— Он останется в «Зените»?

— Я очень надеюсь на это! Мы столько сил потратили на трансфер. И поймите: чем больше таких исполнителей, как Жерсон, Луис Энрике, Кордоба будут выступать в РПЛ, тем будет выше уровень чемпионата в целом.

— Можете сравнить Жерсона с Венделом?

— Жерсон явно сильнее. Мне один из тренеров «Зенита» (не буду называть фамилию) прямым текстом сказал: мало видел игроков, которые так способны разбираться один в один. Если Жерсон поправится, быстро вернется в строй, то это настоящая машина! Когда он в порядке, остановить его невозможно. Очень высокий игровой интеллект, технически здорово оснащен. Но опять же: нам всем надо понимать, что про таких звезд надо больше писать, больше их освещать.

— Вам возразят: за него заплатили 25 миллионов евро, он должен с первого тура разрывать всю лигу.

— Да он никому ничего не должен, по большому счету! Жерсон отказал саудитам и потерял столько, сколько многие российские игроки за всю свою жизнь не заработали! Огромные суммы! Он же сделал большой шаг навстречу РПЛ. Просто всем нам надо ему помочь. Когда такие звезды сюда приезжают, это надо ценить. Статусным игрокам хочется чувствовать себя звездами. Не только на поле, но и за его пределами.

— Какой сейчас у Жерсона настрой?

— Трудится, работает. Постепенно его подключают к работе с основой. Но ситуация непроcтая. Сам футболист не ожидал, что так много пропустит и окажется в такой ситуации. Жерсон был уверен, что будет постоянно играть за сборную Бразилии. А получается, он уже пропустил матчи отборочного цикла с Чили и Боливией. Теперь не примет участие в товарищеских встречах с Японией и Кореей.

Сейчас для него главная задача — вернуться в национальную команду перед чемпионатом мира. Если он поймет, что цель отдаляется, то возможны варианты... Многое от него зависит. Если быстро сможет вернуться на поле и показать свой реальный класс, получит обязательно приглашение от Карло Анчелотти.

Жерсон.«Жерсон никому ничего не должен! Выбрав «Зенит», он потерял огромные деньги»
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Жерсон
Сергей Новиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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