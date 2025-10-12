Функционер Новиков: «Если бы «Спартак» раньше подписал Жедсона, поборолся за чемпионство в прошлом сезоне»

Футбольный функционер Сергей Новиков в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника Жедсона Фернандеша за «Спартак».

- А можете сравнить Жерсона из «Зенита» с Жедсоном из «Спартака»?

— Игроки примерно одной позиции. Жедсон Фернандеш мне очень нравится. Полтора года назад мы уговаривали «Спартак» приобрести этого исполнителя. Красно-белые тогда промедлили, вернулись к его кандидатуре позже. А если бы вовремя подписали Жедсона, глядишь, и поборолись бы за чемпионство в прошлом сезоне. Такого хавбека москвичам явно не хватало! Быстрый, резкий, нестандартный.

26-летний португалец перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в летнее трансферное окно.