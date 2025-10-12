Новиков о трансферах «Спартака»: «Как можно было заплатить 20 миллионов за Ливая Гарсию?!»
Футбольный функционер Сергей Новиков в интервью «СЭ» заявил, что не понимает некоторые трансферы «Спартака».
— Как вам трансферная кампания красно-белых?
— Если вынести за скобки удачную покупку Жедсона, то в целом трансферная работа «Спартака» мне непонятна. Причем уже не первый год.
— Поясните, пожалуйста.
— Здесь мы опять возвращаемся к вопросу о том, что на важных позициях должны работать профессионалы. Не понимаю, почему на должность спортивного директора приглашаются скауты. Имею в виду и Аморима, и Кахигао.
Кахигао слабо разбирается в российском футболе, не имеет опыта работы на должности спортдира. Да, трудился в «Арсенале», но скаутом! Это две большие разницы!
— Какие именно трансферы Кахигао вас удивили?
— Ливай Гарсия. Как можно было заплатить за 27-летнего нападающего из чемпионата Греции почти 20 миллионов евро?! Космические цифры какие-то. И какой у него КПД? Сколько голов у него в РПЛ? Кубок мы не берем — совсем другой турнир. Для «Спартака» гораздо важнее чемпионат.
— В РПЛ: 4 в 20 матчах.
— Ну вот вам и ответ. Идем дальше. Если было привлекательное предложение по Угальде, почему его не продали? Если есть возможность получить выгоду от продажи форварда, за которого ты в свое время выложил 13 миллионов, почему бы этим шансом не воспользоваться?! Это был бы шаг вперед. «Спартак» играет без левого защитника, есть проблема правого фланга обороны. Но совершаются какие-то непонятные покупки.
«Спартак» же из года в год должен бороться за золотые медали, но реально ли решать серьезные задачи с такими трансферными ходами?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|2
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|1
|
|
Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
|
|
Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1