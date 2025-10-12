Новиков о трансферах «Спартака»: «Как можно было заплатить 20 миллионов за Ливая Гарсию?!»

Футбольный функционер Сергей Новиков в интервью «СЭ» заявил, что не понимает некоторые трансферы «Спартака».

— Как вам трансферная кампания красно-белых?

— Если вынести за скобки удачную покупку Жедсона, то в целом трансферная работа «Спартака» мне непонятна. Причем уже не первый год.

— Поясните, пожалуйста.

— Здесь мы опять возвращаемся к вопросу о том, что на важных позициях должны работать профессионалы. Не понимаю, почему на должность спортивного директора приглашаются скауты. Имею в виду и Аморима, и Кахигао.

Кахигао слабо разбирается в российском футболе, не имеет опыта работы на должности спортдира. Да, трудился в «Арсенале», но скаутом! Это две большие разницы!

— Какие именно трансферы Кахигао вас удивили?

— Ливай Гарсия. Как можно было заплатить за 27-летнего нападающего из чемпионата Греции почти 20 миллионов евро?! Космические цифры какие-то. И какой у него КПД? Сколько голов у него в РПЛ? Кубок мы не берем — совсем другой турнир. Для «Спартака» гораздо важнее чемпионат.

— В РПЛ: 4 в 20 матчах.

— Ну вот вам и ответ. Идем дальше. Если было привлекательное предложение по Угальде, почему его не продали? Если есть возможность получить выгоду от продажи форварда, за которого ты в свое время выложил 13 миллионов, почему бы этим шансом не воспользоваться?! Это был бы шаг вперед. «Спартак» играет без левого защитника, есть проблема правого фланга обороны. Но совершаются какие-то непонятные покупки.

«Спартак» же из года в год должен бороться за золотые медали, но реально ли решать серьезные задачи с такими трансферными ходами?