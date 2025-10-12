Функционер Новиков: «Гончаренко дает результат, когда за спиной сильный руководитель — Капский, Гинер, Газизов»

Футбольный функционер Сергей Новиков в интервью «СЭ» выразил надежду, что Виктор Гончаренко еще поработает в РПЛ.

— Мы еще увидим предшественника Виктора Гончаренко в РПЛ?

— Мне бы этого очень хотелось. Виктор Михайлович — очень добротный специалист, судьба свела нас по работе в «Уфе». Профессионал, фанатик своего дела! Но у него не бывает золотой середины. Либо хорошо, как в «БАТЭ», ЦСКА, в «Уфе», либо неважно, как это было в «Урале», Нижнем.

— Почему так происходит?

— Гончаренко дает результат, когда за спиной у него стоит сильный руководитель. В «БАТЭ» таковым являлся покойный Анатолий Капский, в ЦСКА — Евгений Гинер, в «Уфе» — Шамиль Газизов. Мастодонты! Когда за Гончаренко такая спина и стена и он знает, что может заниматься только тренерством и не отвлекаться на что-либо еще, тогда у него все получается. А когда все время ощущаешь давление и рядом (если вернемся к «Пари НН») не всегда находятся профессионалы своего дела, возможны неудачи.

— А «Краснодар»?

— Вот этот виток его карьеры выбивается из общей канвы. Конечно, Сергей Галицкий — очень большая фигура. Но что у Гончаренко произошло в «Краснодаре»... так до конца никто и не знает. Загадка.