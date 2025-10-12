Функционер Новиков: «Гончаренко дает результат, когда за спиной сильный руководитель — Капский, Гинер, Газизов»
Футбольный функционер Сергей Новиков в интервью «СЭ» выразил надежду, что Виктор Гончаренко еще поработает в РПЛ.
— Мы еще увидим предшественника Виктора Гончаренко в РПЛ?
— Мне бы этого очень хотелось. Виктор Михайлович — очень добротный специалист, судьба свела нас по работе в «Уфе». Профессионал, фанатик своего дела! Но у него не бывает золотой середины. Либо хорошо, как в «БАТЭ», ЦСКА, в «Уфе», либо неважно, как это было в «Урале», Нижнем.
— Почему так происходит?
— Гончаренко дает результат, когда за спиной у него стоит сильный руководитель. В «БАТЭ» таковым являлся покойный Анатолий Капский, в ЦСКА — Евгений Гинер, в «Уфе» — Шамиль Газизов. Мастодонты! Когда за Гончаренко такая спина и стена и он знает, что может заниматься только тренерством и не отвлекаться на что-либо еще, тогда у него все получается. А когда все время ощущаешь давление и рядом (если вернемся к «Пари НН») не всегда находятся профессионалы своего дела, возможны неудачи.
— А «Краснодар»?
— Вот этот виток его карьеры выбивается из общей канвы. Конечно, Сергей Галицкий — очень большая фигура. Но что у Гончаренко произошло в «Краснодаре»... так до конца никто и не знает. Загадка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0