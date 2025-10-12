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12 октября 2025, 16:00

Функционер Новиков: «Гончаренко дает результат, когда за спиной сильный руководитель — Капский, Гинер, Газизов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Футбольный функционер Сергей Новиков в интервью «СЭ» выразил надежду, что Виктор Гончаренко еще поработает в РПЛ.

— Мы еще увидим предшественника Виктора Гончаренко в РПЛ?

— Мне бы этого очень хотелось. Виктор Михайлович — очень добротный специалист, судьба свела нас по работе в «Уфе». Профессионал, фанатик своего дела! Но у него не бывает золотой середины. Либо хорошо, как в «БАТЭ», ЦСКА, в «Уфе», либо неважно, как это было в «Урале», Нижнем.

— Почему так происходит?

— Гончаренко дает результат, когда за спиной у него стоит сильный руководитель. В «БАТЭ» таковым являлся покойный Анатолий Капский, в ЦСКА — Евгений Гинер, в «Уфе» — Шамиль Газизов. Мастодонты! Когда за Гончаренко такая спина и стена и он знает, что может заниматься только тренерством и не отвлекаться на что-либо еще, тогда у него все получается. А когда все время ощущаешь давление и рядом (если вернемся к «Пари НН») не всегда находятся профессионалы своего дела, возможны неудачи.

— А «Краснодар»?

— Вот этот виток его карьеры выбивается из общей канвы. Конечно, Сергей Галицкий — очень большая фигура. Но что у Гончаренко произошло в «Краснодаре»... так до конца никто и не знает. Загадка.

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Виктор Гончаренко
Сергей Новиков
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«Локомотив» обыграл сборную Боливии в товарищеском матче со счетом 3:0
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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