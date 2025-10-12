Функционер Новиков: «Говорили, что кандидатура Шпилевского была почти согласована в «Динамо»
Футбольный функционер Сергей Новиков в интервью «СЭ» оценил работу тренера Алексея Шпилевского в «Пари НН».
— Поговорим о тренере с белорусскими корнями — Алексее Шпилевском. Некоторые специалисты удивлены: почему «Пари НН» до сих пор с ним не расстался?
— В «Пари НН» за последнее время было слишком много перестановок и потрясений. Тренеру в такой ситуации непросто. Здесь нужно задавать вопросы не только Шпилевскому, а смотреть чуть глубже.
— Вы о чем?
— В «Пари НН» новый спортивный директор, который не имеет никакого опыта работы на этой должности. Ранее он трудился в системе московского «Динамо», но на совсем других позициях (Александр Удальцов. - Прим. «СЭ»). За селекцию никогда не отвечал. Одно дело — спортдир, а другое — начальник команды. Нет, он, бесспорно, молодец, прошел много ступеней, однако, повторюсь, никогда прежде не отвечал за трансферы, приглашение игроков и так далее.
У клуба серьезные ресурсы, но он назначает на одну из важнейших должностей непрофильного специалиста. И о каких результатах тогда может идти речь?!
— Но разве можно списать 13 поражений нижегородцев в 14 матчах во всех турнирах при Шпилевском только на спортивного директора и селекцию?
— Поражений, конечно, много. Здесь даже бессмысленно спорить. Здорово, что руководство клуба, губернатор проявляют терпение. Значит, глава региона понимает, что дело не только в главном тренере. Во всяком случае игра при Шпилевском изменилась, стала более привлекательной, зрелищной. Понятно, что за тренера говорят результаты. До «Пари НН» Алексей довольно успешно работал в Белоруссии, затем здорово трудился в Казахстане, привел «Кайрат» к чемпионству. На Кипре доказал свою состоятельность.
— Но вот в РПЛ...
— Опять же: чемпионат России — специфический, к нему надо еще привыкнуть. Посмотрим, какое решение примет руководство. Мне кажется, нужно дать Шпилевскому время хотя бы до зимы. К сожалению, в клубе сейчас не так много профессионалов. Не стоит все замыкать на тренере. Изменения напрашиваются в других блоках. У Шпилевского немецкое футбольное образование, он старается работать в стиле ведущих специалистов бундеслиги, проповедует атакующий футбол.
— Это правда, что «Динамо» хотело назначить Шпилевского главным тренером команды еще до приглашения Карпина?
— Лучше задать этот вопрос теперь уже бывшему главе совета директоров клуба Дмитрию Гафину. Мне говорили, что кандидатура Шпилевского в «Динамо» уже чуть ли не согласована. Он являлся одним из главных кандидатов. В итоге выбор пал на Карпина. Всех нюансов не знаю.
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|В
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|+/-
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1
|Зенит
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|2
|0
|0
|8-0
|6
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
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6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
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10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
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11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
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14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
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16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
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Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0