Функционер Новиков: «Говорили, что кандидатура Шпилевского была почти согласована в «Динамо»

Футбольный функционер Сергей Новиков в интервью «СЭ» оценил работу тренера Алексея Шпилевского в «Пари НН».

— Поговорим о тренере с белорусскими корнями — Алексее Шпилевском. Некоторые специалисты удивлены: почему «Пари НН» до сих пор с ним не расстался?

— В «Пари НН» за последнее время было слишком много перестановок и потрясений. Тренеру в такой ситуации непросто. Здесь нужно задавать вопросы не только Шпилевскому, а смотреть чуть глубже.

— Вы о чем?

— В «Пари НН» новый спортивный директор, который не имеет никакого опыта работы на этой должности. Ранее он трудился в системе московского «Динамо», но на совсем других позициях (Александр Удальцов. - Прим. «СЭ»). За селекцию никогда не отвечал. Одно дело — спортдир, а другое — начальник команды. Нет, он, бесспорно, молодец, прошел много ступеней, однако, повторюсь, никогда прежде не отвечал за трансферы, приглашение игроков и так далее.

У клуба серьезные ресурсы, но он назначает на одну из важнейших должностей непрофильного специалиста. И о каких результатах тогда может идти речь?!

— Но разве можно списать 13 поражений нижегородцев в 14 матчах во всех турнирах при Шпилевском только на спортивного директора и селекцию?

— Поражений, конечно, много. Здесь даже бессмысленно спорить. Здорово, что руководство клуба, губернатор проявляют терпение. Значит, глава региона понимает, что дело не только в главном тренере. Во всяком случае игра при Шпилевском изменилась, стала более привлекательной, зрелищной. Понятно, что за тренера говорят результаты. До «Пари НН» Алексей довольно успешно работал в Белоруссии, затем здорово трудился в Казахстане, привел «Кайрат» к чемпионству. На Кипре доказал свою состоятельность.

— Но вот в РПЛ...

— Опять же: чемпионат России — специфический, к нему надо еще привыкнуть. Посмотрим, какое решение примет руководство. Мне кажется, нужно дать Шпилевскому время хотя бы до зимы. К сожалению, в клубе сейчас не так много профессионалов. Не стоит все замыкать на тренере. Изменения напрашиваются в других блоках. У Шпилевского немецкое футбольное образование, он старается работать в стиле ведущих специалистов бундеслиги, проповедует атакующий футбол.

— Это правда, что «Динамо» хотело назначить Шпилевского главным тренером команды еще до приглашения Карпина?

— Лучше задать этот вопрос теперь уже бывшему главе совета директоров клуба Дмитрию Гафину. Мне говорили, что кандидатура Шпилевского в «Динамо» уже чуть ли не согласована. Он являлся одним из главных кандидатов. В итоге выбор пал на Карпина. Всех нюансов не знаю.