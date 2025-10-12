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12 октября 2025, 15:45

Функционер Новиков: «Говорили, что кандидатура Шпилевского была почти согласована в «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Футбольный функционер Сергей Новиков в интервью «СЭ» оценил работу тренера Алексея Шпилевского в «Пари НН».

— Поговорим о тренере с белорусскими корнями — Алексее Шпилевском. Некоторые специалисты удивлены: почему «Пари НН» до сих пор с ним не расстался?

— В «Пари НН» за последнее время было слишком много перестановок и потрясений. Тренеру в такой ситуации непросто. Здесь нужно задавать вопросы не только Шпилевскому, а смотреть чуть глубже.

— Вы о чем?

— В «Пари НН» новый спортивный директор, который не имеет никакого опыта работы на этой должности. Ранее он трудился в системе московского «Динамо», но на совсем других позициях (Александр Удальцов. - Прим. «СЭ»). За селекцию никогда не отвечал. Одно дело — спортдир, а другое — начальник команды. Нет, он, бесспорно, молодец, прошел много ступеней, однако, повторюсь, никогда прежде не отвечал за трансферы, приглашение игроков и так далее.

У клуба серьезные ресурсы, но он назначает на одну из важнейших должностей непрофильного специалиста. И о каких результатах тогда может идти речь?!

— Но разве можно списать 13 поражений нижегородцев в 14 матчах во всех турнирах при Шпилевском только на спортивного директора и селекцию?

— Поражений, конечно, много. Здесь даже бессмысленно спорить. Здорово, что руководство клуба, губернатор проявляют терпение. Значит, глава региона понимает, что дело не только в главном тренере. Во всяком случае игра при Шпилевском изменилась, стала более привлекательной, зрелищной. Понятно, что за тренера говорят результаты. До «Пари НН» Алексей довольно успешно работал в Белоруссии, затем здорово трудился в Казахстане, привел «Кайрат» к чемпионству. На Кипре доказал свою состоятельность.

— Но вот в РПЛ...

— Опять же: чемпионат России — специфический, к нему надо еще привыкнуть. Посмотрим, какое решение примет руководство. Мне кажется, нужно дать Шпилевскому время хотя бы до зимы. К сожалению, в клубе сейчас не так много профессионалов. Не стоит все замыкать на тренере. Изменения напрашиваются в других блоках. У Шпилевского немецкое футбольное образование, он старается работать в стиле ведущих специалистов бундеслиги, проповедует атакующий футбол.

— Это правда, что «Динамо» хотело назначить Шпилевского главным тренером команды еще до приглашения Карпина?

— Лучше задать этот вопрос теперь уже бывшему главе совета директоров клуба Дмитрию Гафину. Мне говорили, что кандидатура Шпилевского в «Динамо» уже чуть ли не согласована. Он являлся одним из главных кандидатов. В итоге выбор пал на Карпина. Всех нюансов не знаю.

Жерсон.«Жерсон никому ничего не должен! Выбрав «Зенит», он потерял огромные деньги»
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ФК Нижний Новгород
Алексей Шпилевский
Сергей Новиков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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