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Сергей Наталушко: «Очень рад, что мой рекорд кто-то побил. Лебеденко — красавец!»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Сатурна» Сергей Наталушко, который до сегодняшнего дня был самым возрастным автором гола в РПЛ, отреагировал на то, что его рекорд был превзойден.

«Наконец-то кто-то это сделал, ха-ха. Очень рад, что мой рекорд кто-то побил. Рекорды для того и существуют, чтобы постоянно их превосходить. Только положительные эмоции от этого. Лебеденко — красавец! Помню себя в этом возрасте и могу сказать, что это большая работа над собой. Ты должен быть всегда в форме и не должен позволять себе расслабляться. Голы просто так не даются, поэтому Лебеденко явно старается и делает все, чтобы быть в форме в таком возрасте», — приводит Sport24 слова 62-летнего ветерана.

Наталушко в 2000 году, выступая за «Сатурн», забил гол в ворота «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней. Его достижение превзошел нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко, забивший «Краснодару» в матче 18-го тура РПЛ в возрасте 39 лет и 282 дней (2:2).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-05-natalushko-ochen-rad-chto-moy-rekord-kto-to-pobil-tolko-polozhitelnyye-emotsii-ot-etogo-lebedenko-krasavets
Игорь Лебеденко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
8
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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 1 : 3
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Краснодар – Торпедо
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