Сергей Матвеев: "На мой взгляд, результат игры с "Зенитом" – правильный"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев прокомментировал итог матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Первый тайм был лучше с нашей стороны, второй остался за "Зенитом". Результат – правильный, на мой взгляд.

– Спаич вытащил мяч после удара Ракицкого со штрафного. Это домашняя заготовка?

– Мы рассматривали и пробовали этот вариант. И он сработал.

– Вилена играл ближе к правому флангу. Почему?

– Так было задумано. Он должен был ближе играть с Камболовым, помогать ему. Кабелла сыграл слева, его взаимодействия с Намли хорошие.

– Нет ли у вас вопросов по судейству? Возможно, был фол на Вилене в моменте с голом.

– Судейство не хочу комментировать, мы еще не смотрели.

– Можно ли сказать, что вы моделировали игру перед матчем с "Порту"?

– Мы не моделировали игру. С чемпионом страны сложно что-то моделировать. А сильный соперник перед отборочным матчем Лиги чемпионов – это хорошо. Это даст нам почувствовать силу соперника, который нам предстоит в среду.

– Успела ли команда сыграться?

– Сложно сказать, что мы сыгрались на сто процентов. Но то, что мы движемся вперед – однозначно.

– Опасались ли вы Малкома?

– Сложно кого-то индивидуально опасаться. Когда ты готовишься к матчу, рассматриваешь сильные стороны соперника. Мы предполагали, что он выйдет на замену, но специально не готовились к нему.