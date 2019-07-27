Сергей Матвеев: "До счета 3:0 и удаления было все непросто"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев не считает, что победа над "Сочи" (3:0) в матче 3-го тура чемпионата России далась его команде легко. Дубль в этой встрече оформил нападающий Иван Игнатьев.

– Если отталкиваться от счета, кажется, что игра была легкой, – сказал в эфире телеканала "Матч Премьер" Матвеев. – Но мы так не чувствуем. До счета 3:0 и удаления было все непросто. При счете 2:0 "Сочи" создавали проблемы. Было все не так просто.

Специально Игнатьева не подводили к нынешней игре. Работаем. Он использовал обычные наши наработки. Молодец.

Кабелля вчера тренировался с нами. Надеемся, что на следующей неделе он нам поможет.

Трудно сказать, насколько "Краснодар" готов сейчас. Мы идем от игры к игре, главное, что улучшаем футбол с каждым матчем.