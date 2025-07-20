Степашин считает, что российскому судейству необходимо вмешательство правоохранительных органов и спецслужб

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ситуацию вокруг «Торпедо», которое исключили из РПЛ.

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26 за попытку организации договорных матчей.

По словам Степашина, в ситуацию необходимо вмешаться не только правоохранительным органам, но и представителям спецслужб.

«Я говорю не только о детекторе лжи, но и о проведении некоторых оперативно-разыскных мероприятий. То, что произошло с «Торпедо» — это просто безобразие. Это только один факт», — приводит слова Степашина ТАСС.

Место «Торпедо» в высшем дивизионе занял «Оренбург», который ранее вылетел из РПЛ в сезоне-2024/25.