Степашин считает, что российскому судейству необходимо вмешательство правоохранительных органов и спецслужб
Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал ситуацию вокруг «Торпедо», которое исключили из РПЛ.
10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ в сезоне-2025/26 за попытку организации договорных матчей.
По словам Степашина, в ситуацию необходимо вмешаться не только правоохранительным органам, но и представителям спецслужб.
«Я говорю не только о детекторе лжи, но и о проведении некоторых оперативно-разыскных мероприятий. То, что произошло с «Торпедо» — это просто безобразие. Это только один факт», — приводит слова Степашина ТАСС.
Место «Торпедо» в высшем дивизионе занял «Оренбург», который ранее вылетел из РПЛ в сезоне-2024/25.
Источник: ТАСС
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
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|
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|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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