Сергей Карасев: «Паники среди футбольных судей из-за коронавируса не заметил»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев отметил, что футбольные судьи спокойно относятся к ситуации из-за коронавируса и не поддаются панике. По его словам, сейчас надо внимательно отнестись к своему здоровью и окружающих.

Во вторник Российский футбольный союз объявил о приостановке всех соревнований под своей эгидой до 10 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса.

— Нужно сейчас внимательно отнестись к своему здоровью и окружающих. Впрочем, никакой паники не заметил, — цитирует «РИА Новосоти» Карасева. — И не слышал от кого-то из судей размышлений о том, как теперь жить дальше. Подождем немного и вернемся на футбольное поле, проблем нет.

Настроение у всех коллег хорошее. Мы с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации. Судьи часто ездят по стране, приходится много общаться с разными людьми. Мы постоянно в дороге: то в метро, то в машине, то в самолете. Насколько я знаю, этот вирус может передаваться во время общения, поэтому вероятность заразиться в поездке была. Важно следовать всем рекомендациям врачей. Все меры для профилактики и личной гигиены известны и понятны.