Сергей Хусаинов: "Арбитры провоцировали конфликт в матче "Краснодар" – "Зенит"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов поделился с "СЭ" мнением о работе арбитров в матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Зенит" (2:3).

– У меня возникли вопросы к судейству в этой встрече, – сказал Хусаинов. – Это связано с нерешительностью Сергея Карасева в некоторых эпизодах. Рефери проявлял слишком доброжелательное отношение к участникам матча, которое в результате обернулось против его мягкой позиции в применении дисциплинарных санкций. Арбитр был вынужден призывать всех к порядку при спорных ситуациях, пользуясь предупреждениями на эмоциях. Такое двоякое отношение испортило впечатления. Те инциденты, что происходили на поле, были связаны с эмоциональным накалом, который присутствовал по ходу всей встречи в силу ее значимости. Отдельные футболисты проявляли, так скажем, профессиональную хитрость, вспоминая старые болячки. Грубости как таковой не было, но затяжки,

Естественно, шли против игрового времени, поэтому и возникали такие эмоции, особенно у "Краснодара", которому нужна была только победа. Изобилие желтых карточек исходило от судьи. Можно было в самом начале осадить футболистов предупреждениями, чтобы они понимали, какие нарушения не приветствуются. Однако, простив один раз, Карасеву приходилось прощать и дальше, что сказалось в концовке.

– Карасеву стоило принимать более строгие решения?

– Конечно. Играют ведь профессионалы, надо с самого начала поставить порог: так можно действовать, а так – нельзя. На мой взгляд, штрафной, с которого забил Ракицкий, назначен неправильно. Футболист "Краснодара" чисто отобрал мяч. Ярослав прекрасно выполнил удар, но арбитр, на мой взгляд, изначально допустил ошибку.

– Что можете сказать об эпизоде с дракой?

– Я видел игру так же, как и многие – по телевизору. Не совсем понял, что в технической зоне делал волонтер. Там ведь обычно присутствуют только представитель клуба, который выводит футболиста на замену, и резервный арбитр. Почему там появился посторонний человек, который мог спровоцировать эту неспортивную ситуацию? Анюков вышел уже с желтой карточкой – как я понял, он получил ее за то, что препинался именно с этим волонтером в оранжевом жилете. Кто такой этот волонтер? При чем тут игрок, если его начинает одергивать человек, которого не должно быть в технической зоне? Это чистой воды провокационная ситуация, которую сотворили сами арбитры. (Иван Торопцев)

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