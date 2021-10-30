Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после ничейного результата в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:1) подвел итоги игры.

«Пропущенный гол заслоняет все эмоции. Что в раздевалке? Там бывают беседы на повышенных тонах. Никто не будет доволен после такого. Будем стараться решать это побыстрее.

Встреча с болельщиками? Мы все одно целое. Болельщики всегда помогают нам. Вчерашний разговор добавил эмоций", — сказал Литвинов.

20-летний Литвинов забил гол в ворота «Ростова» на 78-й минуте матча с передачи хавбека Зелимхана Бакаева.

Красно-белые с 18 очками занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (13 баллов) и 12-я строчка.