«Никто не будет доволен после такого». Литвинов — о ничьей с «Ростовом»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов после ничейного результата в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:1) подвел итоги игры.
«Пропущенный гол заслоняет все эмоции. Что в раздевалке? Там бывают беседы на повышенных тонах. Никто не будет доволен после такого. Будем стараться решать это побыстрее.
Встреча с болельщиками? Мы все одно целое. Болельщики всегда помогают нам. Вчерашний разговор добавил эмоций", — сказал Литвинов.
20-летний Литвинов забил гол в ворота «Ростова» на 78-й минуте матча с передачи хавбека Зелимхана Бакаева.
Красно-белые с 18 очками занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (13 баллов) и 12-я строчка.
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