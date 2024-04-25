«Факел» — «Крылья Советов»: Орозко вывел самарцев вперед

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«Крылья Советов» открыли счет в матче с «Факелом» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ — 1:0.

Гол на 76-й минуте забил Франко Орозко.