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7 сентября, 16:03

Бабкин перешел из «Локомотива» в «Крылья Советов» на правах аренды

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Сергей Бабкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин перешел в «Крылья Советов» на правах аренды с опцией выкупа, сообщает пресс-служба самарского клуба. Ранее о возможном переходе сообщал «СЭ».

19-летний россиянин будет выступать под шестым номером.

«Сергей Бабкин неплохо заявил о себе на уровне РПЛ еще в прошлом сезоне. Это хороший полузащитник с набором неплохих футбольных качеств. У нас молодая команда, и Сергею не потребуется много времени на адаптацию», — приводит слова главного тренера самарского клуба Игоря Осинька пресс-служба «Крыльев Советов».

Бабкин выступал за «Локомотив» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 2 матчах железнодорожников и не отличился результативными действиями.

Источник: https://pfcks.ru/news/novosti_1317.html
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ФК Локомотив (Москва)
Игорь Осинькин
Сергей Бабкин
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