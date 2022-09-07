Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

7 сентября, 19:03

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Спартак»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Назначены арбитры на матчи 9-го тура РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

Встречу между «Ростовом» и «Спартаком», которая состоится в воскресенье, 11 сентября, обслужит бригада Сергея Карасева.

Ассистенты главного судьи на матч — Арам Петросян, Владимир Миневич; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.

Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

9 сентября (пятница)

«Сочи» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.

10 сентября (суббота)

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Тюмин.

11 сентября (воскресенье)

«Урал» — «Торпедо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.

«Факел» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Зенит» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.

Источник: https://rfs.ru/news/216620
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
7
29
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Карпина показала идеальную фигуру в салатовом купальнике
С вещами на выход. Каким был авторынок в августе: топ-10 бестселлеров
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Йоканович о переходе Дасы: «С его помощью «Динамо» полностью укомплектует позицию правого защитника»
«Ахмат» не смог согласовать с ЦСКА переход защитника Лукина на правах аренды
Защитник «Торпедо» Темников расторг контракт с клубом
Бабкин о переходе в «Крылья Советов»: «Я сюда приехал побеждать и добиваться результата»
«Торпедо» подписало сербского защитника Рогановича
Агент Бабкина назвал причину ухода футболиста из «Локомотива» в «Крылья Советов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» занял второе место среди клубов с наибольшим количеством просмотров в Тик-Ток в августе

Бабкин о переходе в «Крылья Советов»: «Я сюда приехал побеждать и добиваться результата»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости