Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Спартак»
Назначены арбитры на матчи 9-го тура РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.
Встречу между «Ростовом» и «Спартаком», которая состоится в воскресенье, 11 сентября, обслужит бригада Сергея Карасева.
Ассистенты главного судьи на матч — Арам Петросян, Владимир Миневич; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.
Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.
9 сентября (пятница)
«Сочи» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.
10 сентября (суббота)
«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.
«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Тюмин.
11 сентября (воскресенье)
«Урал» — «Торпедо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.
«Факел» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.
«Зенит» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|8
|6
|2
|0
|19-3
|20
|
2
|ЦСКА
|8
|5
|2
|1
|17-7
|17
|
3
|Краснодар
|8
|5
|2
|1
|17-9
|17
|
4
|Динамо
|8
|4
|4
|0
|15-7
|16
|
5
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|19-7
|16
|
6
|Ростов
|8
|4
|4
|0
|13-9
|16
|
7
|Сочи
|8
|4
|1
|3
|14-14
|13
|
8
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|12-12
|11
|
9
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
10
|Н. Новгород
|8
|2
|3
|3
|13-15
|9
|
11
|Кр. Советов
|8
|2
|3
|3
|9-12
|9
|
12
|Оренбург
|8
|3
|0
|5
|12-18
|9
|
13
|Химки
|8
|2
|1
|5
|10-16
|7
|
14
|Факел
|8
|0
|4
|4
|10-19
|4
|
15
|Торпедо
|8
|0
|1
|7
|4-19
|1
|
16
|Урал
|8
|0
|1
|7
|2-17
|1
|9.09
|20:00
|
Сочи – Динамо
|- : -
|10.09
|15:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|10.09
|17:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|10.09
|19:45
|
Ахмат – Н. Новгород
|- : -
|11.09
|13:00
|
Урал – Торпедо
|- : -
|11.09
|15:00
|
Факел – Локомотив
|- : -
|11.09
|17:30
|
Зенит – Оренбург
|- : -
|11.09
|19:45
|
Ростов – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Михайло Баньяц
Краснодар
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|7
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|2
|1
|1
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1