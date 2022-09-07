Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Ростов» — «Спартак»

Назначены арбитры на матчи 9-го тура РПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

Встречу между «Ростовом» и «Спартаком», которая состоится в воскресенье, 11 сентября, обслужит бригада Сергея Карасева.

Ассистенты главного судьи на матч — Арам Петросян, Владимир Миневич; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Александр Колобаев.

Игра пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени.

9 сентября (пятница)

«Сочи» — «Динамо»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Роман Милюченко; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Евгений Кукуляк; AВАР — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.

10 сентября (суббота)

«Химки» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Евгений Кукуляк; АВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

ЦСКА — «Краснодар»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ахмат» — «Пари НН»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Алексей Тюмин.

11 сентября (воскресенье)

«Урал» — «Торпедо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Игорь Синер.

«Факел» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Николай Богач; инспектор — Юрий Чеботарев.

«Зенит» — «Оренбург»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Эдуард Малый.