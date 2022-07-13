Азмун считает, что Алберто, перешедший в «Коринтианс» на правах аренды, не нужен «Зениту»

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал переход нападающего Юри Алберто из питерского клуба в «Коринтианс» на правах аренды.

«Может, просто кто-то дал ему дурной совет? Или... сколько ему лет? 21, 22? Ну вот, он просто молодой. Но я могу сказать, что он принял ошибочное решение. Он покинул один из лучших клубов мира. Хотя я считаю, что он «Зениту» не особо и нужен. Пфффф. Они могут купить кого хотят», — цитирует Sport24 Азмуна.

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарезма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.