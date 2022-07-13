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Азмун — о переходе Алберто в «Коринтианс»: «Считаю, что он «Зениту» не особо и нужен»

Азмун считает, что Алберто, перешедший в «Коринтианс» на правах аренды, не нужен «Зениту»
Алексей Еремин
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Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», прокомментировал переход нападающего Юри Алберто из питерского клуба в «Коринтианс» на правах аренды.

«Может, просто кто-то дал ему дурной совет? Или... сколько ему лет? 21, 22? Ну вот, он просто молодой. Но я могу сказать, что он принял ошибочное решение. Он покинул один из лучших клубов мира. Хотя я считаю, что он «Зениту» не особо и нужен. Пфффф. Они могут купить кого хотят», — цитирует Sport24 Азмуна.

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарезма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-13-azmun-ob-ukhode-yuri-alberto-mozhet-yemu-dali-durnoy-sovet-no-on-zenitu-ne-osobo-nuzhen-mogut-kupit-kogo-khotyat
Сердар Азмун
Футбол
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Юри Алберто
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