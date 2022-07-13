Бывший нападающий молодежной команды «Зенита» заявил, что одноклубники делали ставки на спорт
Бывший нападающий молодежной команды «Зенита» Никита Поваров рассказал, что его одноклубники делали ставки в букмекерских конторах.
«Да, ребята ставят, играют, но точно не на свои игры. Профессиональным игрокам нельзя ставить, это прописано в контрактах. Но все футболисты знают, да и не только футболисты, даже ты знаешь, что футболисты иногда играют на тотализаторах — хоккей, баскетбол, теннис. Такое было, есть и будет. В молодежке «Зенита» половина команды точно ставила», — цитирует Поварова «Спорта День за Днем».
23-летний Поваров выступал за молодежную команду «Зенита» с августа 2017 до июля 2018 года. Нападающий перешел в «Ленинградец», а с 2020 года не выступает в профессиональных клубах. Игрок провел 23 матча за все команды и забил 1 гол.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -