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Бывший нападающий молодежной команды «Зенита» заявил, что одноклубники делали ставки на спорт

Алексей Еремин
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Бывший нападающий молодежной команды «Зенита» Никита Поваров рассказал, что его одноклубники делали ставки в букмекерских конторах.

«Да, ребята ставят, играют, но точно не на свои игры. Профессиональным игрокам нельзя ставить, это прописано в контрактах. Но все футболисты знают, да и не только футболисты, даже ты знаешь, что футболисты иногда играют на тотализаторах — хоккей, баскетбол, теннис. Такое было, есть и будет. В молодежке «Зенита» половина команды точно ставила», — цитирует Поварова «Спорта День за Днем».

23-летний Поваров выступал за молодежную команду «Зенита» с августа 2017 до июля 2018 года. Нападающий перешел в «Ленинградец», а с 2020 года не выступает в профессиональных клубах. Игрок провел 23 матча за все команды и забил 1 гол.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-napadayushchiy-molodezhki-zenita-polkomandy-igrali-na-totalizatore
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