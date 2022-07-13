Азмун заявил, что мог перейти из «Зенита» в «Байер» прошлым летом
Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что генеральный директор питерского клуба Александр Медведев попросил форварда остаться в команде прошлым летом.
«Да, прошлым летом все уже было на мази с «Байером». Но в последнюю секунду они... Господин Медведев сказал: «Ты нам нужен». Так что я остался еще на один год. Без проблем. Я люблю «Зенит», мне нравится господин Медведев. Я понимаю, что он хочет сохранить своих игроков. Это футбол, а он генеральный директор. Так что он может делать все, что хочет. А у меня был контракт. И я должен был уважать этот контракт», — цитирует Sport24 Азмуна.
30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -