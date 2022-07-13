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Азмун заявил, что мог перейти из «Зенита» в «Байер» прошлым летом

Алексей Еремин
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Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что генеральный директор питерского клуба Александр Медведев попросил форварда остаться в команде прошлым летом.

«Да, прошлым летом все уже было на мази с «Байером». Но в последнюю секунду они... Господин Медведев сказал: «Ты нам нужен». Так что я остался еще на один год. Без проблем. Я люблю «Зенит», мне нравится господин Медведев. Я понимаю, что он хочет сохранить своих игроков. Это футбол, а он генеральный директор. Так что он может делать все, что хочет. А у меня был контракт. И я должен был уважать этот контракт», — цитирует Sport24 Азмуна.

30 января иранский форвард перешел из «Зенита» в «Байер». Азмун в прошедшем сезоне провел 11 матчей за немецкий клуб, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-13-azmun-uzhe-tem-letom-vse-bylo-na-mazi-s-bayyerom-no-v-poslednyuyu-sekundu-gospodin-medvedev-skazal-ty-nam-nuzhen
Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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