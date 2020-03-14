Сердар Азмун: «Это мой первый хет-трик в России»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уралом» (7:1) отметил, что его хет-трик — заслуга всей команды.

— Это мой первый хет-трик в России! Очень рад, это заслуга всех наших футболистов. Как «Зениту» удалось доминировать в матче? Мы и прошлый матч контролировали, просто нам не повезло. Сегодня, как и всегда, выполняли установку тренера. К счастью, все получилось, — приводит слова Азмуна сайт «Зенита».