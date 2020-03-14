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Сердар Азмун: «Это мой первый хет-трик в России»

19:55
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун после матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уралом» (7:1) отметил, что его хет-трик — заслуга всей команды.

— Это мой первый хет-трик в России! Очень рад, это заслуга всех наших футболистов. Как «Зениту» удалось доминировать в матче? Мы и прошлый матч контролировали, просто нам не повезло. Сегодня, как и всегда, выполняли установку тренера. К счастью, все получилось, — приводит слова Азмуна сайт «Зенита».

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/video/47993/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 22-й тур. «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи




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