Сенников: «Если Дзюба доиграет сезон на высоком уровне, то он может захотеть уйти в другую команду»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном продлении контракта форварда Артема Дзюбы с московским клубом.

«Если «Локомотив будет тактически играть дальше так же, как и сейчас, то контракт с Дзюбой надо продлевать. На данный момент Артем очень хорошо вписывается в игру команды. Если глобальных изменений в игре «Локомотива» не произойдет, то Дзюба пригодится как минимум еще на один сезон. Артем, наоборот, сейчас набирает форму. Возраст не помешает ему подписать новый контракт с клубом. Если Дзюба доиграет сезон на таком же высоком уровне, то он может захотеть уйти в другую команду. Тут уже кто лучше контракт предложит, здесь железнодорожники не будут хозяевами ситуации», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.