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Сенников: «Если Дзюба доиграет сезон на высоком уровне, то он может захотеть уйти в другую команду»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о возможном продлении контракта форварда Артема Дзюбы с московским клубом.

«Если «Локомотив будет тактически играть дальше так же, как и сейчас, то контракт с Дзюбой надо продлевать. На данный момент Артем очень хорошо вписывается в игру команды. Если глобальных изменений в игре «Локомотива» не произойдет, то Дзюба пригодится как минимум еще на один сезон. Артем, наоборот, сейчас набирает форму. Возраст не помешает ему подписать новый контракт с клубом. Если Дзюба доиграет сезон на таком же высоком уровне, то он может захотеть уйти в другую команду. Тут уже кто лучше контракт предложит, здесь железнодорожники не будут хозяевами ситуации», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-esli-dzyuba-doigraet-sezon-na-takom-zhe-vysokom-urovne-to-on-mozhet-zakhotet-uiti-v-druguyu-komandu-241466/
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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