Сенников считает, что у «Локомотива» нормальный результат на старте сезона

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от начала сезона железнодорожников.

«Если говорить о наборе очков, то считаю, что у «Локомотива» на старте сезона нормальный результат. Всего одно поражение. Относительно игры были вопросы, был все же какой-то провал у «Локомотива». Но это старт чемпионата — всегда бывает тяжело, когда все команды в идеальном состоянии, поэтому были сложности. «Локомотив» это прошел, сейчас одержал две победы, которые помогли ему подняться наверх в таблице. Ничего страшного, сейчас все сильные команды выберутся наверх.

Жду от «Локомотива» стабильности, что его будет сложно обыграть. Надеюсь, что больше пяти поражений за сезон не потерпят. Команда как минимум должна быть в тройке», — приводит слова Сенникова Betonmobile.ru.

«Локомотив» после семи туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.