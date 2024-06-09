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Сенников считает, что Баринову могут подойти чемпионаты Италии, Франции и Германии

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на информацию об интересе заграничных клубов к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются команды из Франции, Испании и Турции. «Локомотив», в свою очередь, готов продать футболиста.

«Игроку, наверное, есть смысл уезжать, потому что он достиг определенного уровня, и если он хочет дальше расти, то, конечно, надо попробовать себя. Что касается чемпионата, который ему больше подходит, то тут в первую очередь должна подходить команда. Понятно, что он хороший опорник, с характером, поэтому ему могут подойти чемпионаты Италии, Франции, Германии. Германия для него не слишком жесткий чемпионат, да и он, наоборот, жесткий игрок», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне 27-летний Баринов провел 32 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Источник: Metaratings.ru.
Дмитрий Баринов
Дмитрий Сенников
Футбол
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
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 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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