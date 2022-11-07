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Семшов — об ошибке Чистякова: «Он станет еще сильнее»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Игорь Семшов отреагировал на новость об отстранении защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова.

«Тяжело копаться и выяснять отношения в команде, в которой не находишься. Мне нравится Чистяков, как футболист, как он играет. В прошлом году он был основным центральным защитником «Зенита». Кто-то писал, что Дмитрий специально совершил ошибки в матче с «Ахматом» — это бред. У Чистякова может не хватать игровой практики, поэтому возникли такие ошибки. Дмитрий — футболист сборной России, и зачем ему специально ошибаться? Выступать без ошибок в профессиональном спорте невозможно. Только психологически устойчивые футболисты попадают в сборную, в «Зенит». Чистяков попадает под эти критерии. Он станет еще сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Напомним, что 5 ноября команда из Санкт-Петербурга проиграла «Ахмату» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ. Ошибка Чистякова привела ко второму мячу в ворота «Зенита».

6 ноября генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-chistyakov-eshhe-pomozhet-zenitu-on-stanet-tol-ko-sil-nee/
Дмитрий Чистяков
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
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 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Квинси Промес

Квинси Промес

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Динамо

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