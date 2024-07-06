Защитник «Партизана» Антич заявил, что готов вернуться в РПЛ

Защитник «Партизана» Никола Антич заявил, что открыт для предложений от клубов РПЛ.

«У меня прекрасные эмоции от приезда в Россию, буду кайфовать ближайшие дни. Мне нравилось играть здесь. И до сих пор есть большое желание вернуться в РПЛ. Если будут предложения, обязательно рассмотрю», — приводит Metaratings слова Антича.

Антич выступал в России за «Химки» с февраля по июль 2023 года. Серб принял участие в 11 матчах подмосковной команды и не отличился результативными действиями.