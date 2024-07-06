Защитник «Партизана» Антич заявил, что готов вернуться в РПЛ
Защитник «Партизана» Никола Антич заявил, что открыт для предложений от клубов РПЛ.
«У меня прекрасные эмоции от приезда в Россию, буду кайфовать ближайшие дни. Мне нравилось играть здесь. И до сих пор есть большое желание вернуться в РПЛ. Если будут предложения, обязательно рассмотрю», — приводит Metaratings слова Антича.
Антич выступал в России за «Химки» с февраля по июль 2023 года. Серб принял участие в 11 матчах подмосковной команды и не отличился результативными действиями.
Источник: Metaratings
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|Динамо
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
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9
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|0
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|Оренбург
|0
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|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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