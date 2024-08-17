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Сегодня, 14:45

Семшов назвал Барко лидером «Спартака» в текущем сезоне

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Игорь Семшов в интервью «СЭ» рассказал, кого считает лидером «Спартака».

— Судя по вашим высказываниям, вы достаточно позитивно смотрите на работу Деяна Станковича в «Спартаке». Чем он вас впечатлил?

— В первую очередь он футбольный человек и настоящая легенда. Я к иностранцам отношусь скептически, потому что выступаю за российских тренеров. Но когда приезжает такой человек, хочется, чтобы у него получилось, чтобы передал свой опыт клубу и нашему чемпионату. Легендарный футболист, в отличие от тех тренеров, что были раньше.

— Еще до прихода в клуб Станкович сначала лишился одного лидера в лице Джикии, теперь, похоже, потерял еще и Соболева. Кто сейчас лидер «Спартака»?

— Нужно время, чтобы команда сыгралась. Еще почти месяц до закрытия трансферного окна — будут приобретения (интервью состоялось до объявления о переходе Абены. — Прим. «СЭ»). На первый взгляд, лидер — Барко. Он неплохо выглядит, интересно будет на него посмотреть в матчах против команд из первой пятерки.

— Барко — топ-трансфер для «Спартака»?

— Он современный футболист, который играет вперед, может протащить мяч, индивидуально сыграть, пробить. Пока он еще набирает форму, но то, что это игрок хорошего уровня, — однозначно.

Этим летом состав «Спартака» пополнился пятью новыми футболистами: вратарем Александром Довбней, аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко, бразильским вингером Маркиньосом и его соотечественником — форвардом Виллианом Жозе, а также суринамским защитником Миенти Абеной.

После четырех туров чемпионата России «Спартак» с семью очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Полностью интервью Игоря Семшова читайте на сайте «СЭ».

Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
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 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
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 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
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