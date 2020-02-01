Семин ждет возвращения Фарфана 5 февраля и сетует на неприятную ситуацию с Антоном Миранчуком

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения первом матче Кубка Париматч Премьер от «Партизана» 1:1 (1:1, 0:0, 0:0, пен. — 2:4) отметил, что пока не владеет информацией о травме Антона Миранчука и ждет приезда нападающего Джефферсона Фарфана.

— Первый тайм было хорошим, — цитирует пресс-служба клуба Семина. — Качественная игра. Хотя мне кажется, что физически «Партизан» на данный момент готов лучше. Замены во втором тайме нам не помогли. Замены «Партизана» сыграли более сильную роль.

Показалось, что во втором тайме переходили на игру в три защитника? Все зависит от футболистов, которые находятся на поле. Когда вышел Кверквелия, глубже играл Магкеев. Другого опорника, который может идти в атаку, у нас не было.

Макгеев играет не потому, что молодой и перспективный, а потому что на этой позиции сильнее других футболистов. Алексей Миранчук сделал хороший пас. Эдер провел неплохой матч по мере сегодняшних физических возможностей.

Какова ситуация с Фарфаном? Он должен приехать пятого числа и, по прогнозам, начать работать с мячом. По Антону Миранчуку пока нет информации, но ситуация неприятная.