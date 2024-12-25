Семин заявил, что его ничего не разочаровало в футболе в 2024 году

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» не стал называть разочарование 2024 года.

«Ничего не разочаровало. Хорошо идет наш чемпионат, в котором любая команда из шести может выиграть титул. Второй момент — очень интересные матчи проходят. На мой взгляд, увеличилась посещаемость. Она на достаточно высоком уровне», — сказал Семин «СЭ».

Российские клубы и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от международных соревнований в феврале 2022 года.