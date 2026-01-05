Александр Мостовой оценил потенциал «Спартака» до конца сезона

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что клуб может исправить положение в сезоне после нескольких побед, но многое будет зависеть от игроков, а не от тренера.

«Успехи на старте работы этого тренера могут вернуть «Спартак» в гонку, — цитирует Мостового ТАСС. — Состав у клуба очень сильный, явно не соответствует занимаемым сейчас позициям. Почти все зависит от игроков, а не от конкретного тренера. Посмотрим, на что они будут способны, и как будут настроены».

5 января «Спартак» объявил о назначении Хуана Карседо новым главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанцем действует до лета 2028 года.

Предыдущим местом работы Карседо был кипрский «Пафос». Специалист работал в клубе с июля 2023 года, летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Также вместе с «Пафосом» испанец выигрывал чемпионат и Кубок Кипра. Карседо объявил об уходе из «Пафоса» в воскресенье, 4 января.

Карседо уже работал в «Спартаке» — он был ассистентом в тренерском штабе Унаи Эмери, который возглавлял красно-белых с июля по ноябрь 2012 года.

Испанец входил в штаб Эмери с 2006 по 2019 год, за время работы с ним он трижды подряд выигрывал Лигу Европы с «Севильей», дважды становился обладателем Кубка французской лиги, Кубка и Суперкубка Франции с «ПСЖ» и один раз выиграл чемпионат Франции с парижанами. Помимо «Спартака», «ПСЖ» и «Севильи» Карседо был ассистентом Эмери в «Альмерии», «Валенсии» и «Арсенале».

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 18 туров.