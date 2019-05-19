Семин считает, что некоторые игроки "Локо" не успели подготовиться к игре с "Уралом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ничейный результат в матче 29-го тура чемпионата России против "Урала" (2:2).

– Не понравилось то, что не выиграли, понравилось то, что сыграли вничью. Второй тайм "Локомотив" начал не лучшим образом. Малое количество замен? Вполне возможно, что не хватало функционала некоторым игрокам. Агрессия всегда важна и нужна для победы. Ресурсы? Нужно находить их. Все игроки подойдут в боевом состоянии. Кубок всего лишь один, мотивация никогда не иссякает, ради этого играют в футбол, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

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