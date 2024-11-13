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Сегодня, 19:25

Семин — о работе Амарала в «Спартаке»: «Турнирная таблица — самый объективный показатель»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на уход из «Спартака» спортивного директора Томаша Амарала.

«Спартак» сильно отстает от тройки лидеров в РПЛ. У них явный недобор очков в чемпионате. И это заслуженно, так как у них долгое время была нестабильная игра. В принципе, турнирная таблица — это самый объективный показатель результата. Она расставляет всех на те места, которые клубы заслужили», — сказал Семин «СЭ».

33-летний португалец занимал пост спортивного директора «Спартака» с декабря прошлого года. Ранее Амарал работал скаутом в «Бенфике». Стороны расторгли контракт по соглашению сторон.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.

Юрий Семин
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Оренбург – Зенит
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ЦСКА – Ростов
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