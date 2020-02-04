Семин считает, что из Бориса Ротенберга получится хороший спортивный руководитель

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике Борисе Ротенберге. Ранее сообщалось, что он может стать спортивным директором клуба

— Несколько дней назад, в выходной, я заезжал на базу в Баковке посмотреть, в каком состоянии поле, — отметил СЕминю — И неожиданно встретил в тренировочном зале Ротенберга и Медведева. Ребята вкалывали по полной. Так вот по Ротенбергу — он очень любит футбол, знает его и, кроме того, очень работоспособный человек. Думаю, из него получится серьезный, хороший спортивный руководитель. Да и характер у него твердый, бойцовский.

— А опыта должно хватить?

— Опыт — дело наживное. Борису уже 33, и он в состоянии принимать любые решения, поскольку сам через многое в футболе прошел. Он толковый.

Юрий Семин: «Продлят ли со мной контракт? А вдруг скажут, что у меня старые методы?»