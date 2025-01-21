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Сегодня, 14:41

Семин об уходе Вендела из «Зенита» летом: «Он устал от команды. Но бразилец хорошо отработал контракт»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об уходе полузащитника Вендела из «Зенита» летом 2025 года.

Ранее «Зенит» объявил о «взаимообязывающем соглашении» о переходе Вендела в «Ботафого» после окончания сезона РПЛ.

«Вендел отыграл пять лет в «Зените». Для бразильца это чересчур большой срок. Он уже устал от команды. Но Вендел хорошо отработал свой контракт с «Зенитом», очень качественно. Бразилец принес много пользы команде. И футболисту бесспорно нужны перемены, которые настанут этим летом», — сказал Семин «СЭ».

27-летний Вендел выступает за сине-бело-голубых с 6 октября 2020 года, срок действия его контракта с «Зенитом» истекает 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне хавбек забил 2 гола и отдал 11 результативных передач в 19 матчах во всех турнирах. ПорталTransfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Юрий Семин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Пари НН – Акрон
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