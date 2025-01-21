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Сегодня, 14:37

Ивелин Попов рассказал про конфликт с Карпиным

Камила Абдурахманова
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Экс-игрок «Спартака» Ивелин Попов рассказал, почему жестко отреагировал на конфликт с Валерием Карпиным.

— После конфликта с Карпиным вы в соцсетях опубликовали следующее: «Мне дали понять, что капитан это просто слово. «Тебе платят деньги, закрываешь рот и играешь». Жалеете, что написали тот пост и если бы могли вернуться назад, стали бы писать его снова?

— Просто я так тогда почувствовал, сделал, написал. Что сейчас сказать? Что жалею? Или что не жалею? Это произошло. Они продолжили двигаться, я тоже. Это было уже много лет назад, в футболе случаются конфликты, и я не вижу смысла пытаться сейчас кого-то зацепить. Жизнь продолжается, главное, что все живы-здоровы, все продолжают заниматься своим любимым делом — Карпин тренирует команду, я продолжаю играть в футбол.

— Но фраза «Тебе платят деньги, закрываешь рот и играешь» принадлежит Карпину?

— Без разницы, чьи слова. Все уже прошло, — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Болгарин выступал за «Кубань», «Спартак», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Карпин
Ивелин Попов
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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