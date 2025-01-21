Погибшего на СВО футболиста Бугаева похоронили в Воронежской области

Бывшего полузащитника сборной России Алексея Бугаева, который погиб во время боевых действий на СВО, похоронили в Воронежской области.

Спортсмен скончался 3 декабря 2024 года. Его тело смогли забрать с передовой только спустя несколько недель.

«Так мы решили с отцом. Это, можно сказать, вторая родина Алексея, он очень любил те места. На прощании было много людей, больше, чем в самом селе живет, наверное. Но мне бы не хотелось пока говорить, где именно похоронен Алексей, — пусть пройдет какое-то время», — приводит «РБ Спорт» слова брата Алексея Бугаева Андрея.

Бугаеву было 43 года. Он играл за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар», а также выступал за сборную России, в составе которой принял участие в Евро-2004.