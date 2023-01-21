Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:42

Семин — о приостановке контракта «Локомотива» с Керком: «Об этом пункте давно знали. Будут предложения — будут уходить»

Семин отреагировал на новость о приостановке контракта «Локомотива» с Керком
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на приостановку контракта клуба с голландским нападающим Джирано Керком.

«Естественно, они пользуются этим пунктом о приостановке контракта. Что еще. Замен ему много. Очень большая группа игроков, которая может его заменить. Об этом пункте все давно знали. Если у них будут предложения, они будут уходить. Это касается всех иностранцев, не только тех, кто играет в «Локомотиве», — сказал Семин «СЭ».

Сегодня, 21 января, «Локомотив» объявил об уходе полузащитника Джирано Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ).

ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фиаско Медведева. Хачанов в четвертом круге Australian Open, а Даниил — вне топ-10
Роналду строит идеальный дом для футбольной пенсии. Но не может найти топ-повара и ловит косые взгляды соседей
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок «Локо» Керк

Камоцци: «Никогда не пойду работать в «Зенит», я — спартаковец»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости